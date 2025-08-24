Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО Кустурица: «голливудизация» российского кино остановится после завершения СВО

Текущая «голливудизация» российского кинематографа подойдет к концу по завершении специальной военной операции, цитирует ТАСС слова сербского режиссера Эмира Кустурицы. По его мнению, этот период откроет путь для глубокого и настоящего искусства.

Выступая на публичной дискуссии в рамках акции «Ночь кино», Кустурица пояснил, что во время конфликтов общество воспринимает все в «полутонах». Однако после окончания СВО кинематограф сможет вернуться к своим корням. По словам Кустурицы, спецоперация принесет новые ценности и заменит старые.

Режиссер призвал российских коллег обращаться к богатому наследию русской души, которую раскрыли в своих произведениях Пушкин, Достоевский, Бунин и Чехов.

Русская душа <…> — это нужно показывать в ваших фильмах. В ваших фильмах, в том, что я вижу последние год-два, произошла голливудизация, которая закончится, когда закончится украинский кризис, — подчеркнул деятель культуры.

Ранее сообщалось, что в Российском культурном центре в Вашингтоне состоялся показ военной драмы «Ржев» режиссера Игоря Копылова. Он открыл новый сезон мероприятий после летнего перерыва. Участниками мероприятия стали проживающие в США российские соотечественники, дипломаты посольства РФ в Вашингтоне, а также изучающие русский язык американцы.