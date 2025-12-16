От цифровой модели к реальному дому: как ТИМ повышает качество жилья

Одним из ключевых трендов последних лет стал переход строительной отрасли к цифровому проектированию. Однако для ГК «Гранель» это направление — не только ответ на новые требования, а часть стратегии стабильного развития. Компания одной из первых в сегменте начала внедрять технологии информационного моделирования (ТИМ), используя их как базовые инструменты повышения качества строительства и управления проектами.

Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Ранний старт как преимущество

По словам президента ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, переход к цифровому моделированию был осознанным шагом:

«Мы понимали, что ТИМ неизбежно станут стандартом. Поэтому инвестировали заранее, формируя сильные команды и отлаженные процессы. Это позволило нам войти в новую норму подготовленными, а не догоняющими».

В то время как обязательства по ТИМ вступили в законную силу, компания уже имела обученные команды и эффективно работающие цифровые регламенты. Фактически организация получила опережающее операционное преимущество на рынке.

Задолго до того времени, как ТИМ стали обязательными, девелопер использовал этот инструмент в проектах бизнес-класса, включая MYPRIORITY. Компания рассматривала эту технологию не как формальность, а как точку роста — то есть способ получить более точные проектные решения и повысить управляемость строительства.

ЖК «MYPRIORITY Нижегородская» Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Цифровая модель как инструмент качества жизни

ГК «Гранель» использует цифровое моделирование не только для ускорения строительства. ТИМ помогает компании проектировать комфортную современную среду: просчитывать и прогнозировать инсоляцию, акустику, виды из окон, расположение общественных зон и транспортных маршрутов.

Инсоляционный анализ помогает качественно оптимизировать ориентацию корпусов, избегая как избыточной тени, так и перегрева помещений. Акустическое моделирование позволяет выбирать решения, способные минимизировать шум от дорог и инженерных установок. Визуальные модели обеспечивают выверенную архитектурную композицию и удобную навигацию в дворовых зонах.

«В одном из проектов ТИМ позволили „сшить“ благоустройство жилого комплекса и территории школы, рассчитать освещенность площадок, подобрать оптимальную структуру озеленения и связать променад-зоны в единый маршрут», — поделился Ильшат Нигматуллин.

Девелопер подчеркнул, что подобные решения невозможно получить исключительно по плоским чертежам — цифровая модель делает их проверяемыми и наглядными.

Гранд-лобби в ЖК «MYPRIORITY Мневники» Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Интеграция инженерных систем через цифровой двойник

Цифровая информационная модель (ЦИМ) объединяет все элементы проектируемого здания: конструкции, инженерные сети, материалы, оборудование. Таким образом, такую модель можно по праву называть фактически цифровым двойником, на который опираются и проектировщики, и строители, и будущие потребители.

Компания «Гранель» использует модель для взаимной увязки инженерных систем, включая VRF-оборудование, внутренняя логика которого чувствительна к размещению блоков, солнечным нагрузкам и планировке здания в целом и каждого помещения в частности.

Оптимизация через ТИМ заметно снижает энергопотребление, увеличивает стабильность работы и облегчает обслуживание — закладывая эксплуатационное качество еще на стадии проектирования.

ЖК «MYPRIORITY Басманный» Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Экономика точных данных

Инвестиции в цифровизацию уже сегодня дают компании измеримый эффект. В ГК «Гранель» подчеркнули, что благодаря точным данным ЦИМ погрешность при расчете объемов материалов уже сократилась до 5%, тогда как при работе с 2D-чертежами она могла достигать 15%.

ТИМ умеют автоматически выявлять коллизии. Например, пересечения и ошибки в инженерных сетях, которые раньше обнаруживались только уже на этапе строительства. Это снижает объем переделок, уменьшает риски задержек и делает строительство предсказуемым.

По словам Нигматуллина, это является одним из факторов, который значительно усиливает конкурентоспособность компании «Гранель» на сложном рынке в сегменте строительства.

Люди цифровой стройки

Еще одним элементом успеха являются собственные программы подготовки кадров в компании. Девелопер разработал внутренние курсы адаптации специалистов под собственные стандарты и ПО, ввел систему наставничества и культуру непрерывного обучения сотрудников и новичков команды.

Двор в ЖК «MYPRIORITY Павелецкая» Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Компания мотивирует инженеров современными задачами, возможностью работать с передовыми технологиями и конкурентной системой оплаты труда. Все это позволяет удерживать специалистов, востребованных на рынке, а также формировать устойчивую экспертизу внутри команды.

Следующий этап — цифровой жизненный цикл

Президент компании подчеркивает, что дальнейшая задача команды — обеспечить непрерывность цифрового цикла постройки: от проектирования до эксплуатации.

ГК «Гранель» уже рассматривает создание «цифровых паспортов» домов, где будут агрегированы данные о конструкциях, материалах, инженерных системах, сроках обслуживания и ремонтов. В перспективе будет возможность интегрировать подобные модели с городскими цифровыми сервисами и различными системами «умного города».