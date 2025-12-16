Купянск под контролем РФ, крах Зеленского: новости СВО к вечеру 16 декабря

Российские военные полностью контролируют Купянск, европейцы бунтуют против поддержки Украины, ВСУ остались без дронов и ракет. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Купянск под полным контролем российских военных

Город Купянск в Харьковской области контролируется российскими военными, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров. По его словам, подразделения продолжают выполнять в этом районе боевые задачи. В Министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

«Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии», — сказал Шаров.

По словам Шарова, ВСУ также оказались заблокированы в двух домах в микрорайоне Юбилейный в Купянске. По его утверждению, их намерены нейтрализовать в ближайшее время.

ВСУ потеряли важное оружие в Харьковской области

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», из которой, по данным источника ТАСС в силовых структурах, обстреляли мирных жителей Белгорода. Удар по городу был нанесен накануне, 15 декабря. В Министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

Как заявил собеседник агентства, после ночного обстрела Белгорода установка укрылась в районе населенного пункта Первомайское Харьковской области, где была ликвидирована.

«В ночное время ВСУ атаковали мирное население города Белгорода из РСЗО „Град“, после чего ракетная установка убыла в укрытие в район населенного пункта Первомайское Харьковской области. Ударом РСЗО „Торнадо-С“ группировки „Север“ установка уничтожена», — сказал источник.

РСЗО «Торнадо-С» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Европейцы высказались о сокращении поддержки Украины

Общественное мнение в Германии и Франции демонстрирует растущую тенденцию к сокращению финансовой помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на опрос.

Почти половина граждан Германии (46%) и 37% французов выступают за уменьшение поддержки Киева. При этом за увеличение помощи высказались лишь 21% немцев и 35% французов. Сохранение текущего уровня финансирования считают целесообразным 28% респондентов в Германии и 26% во Франции.

Как поясняют опрошенные, их позиция обусловлена несколькими причинами. Многие отмечают значительную нагрузку на национальные экономики. Около трети респондентов в обеих странах считают, что приоритетом должно стать решение внутренних проблем. Часть граждан также не видит прямой связи своих стран с конфликтом и выражает опасения относительно потенциальных угроз безопасности, связанных с поддержкой Украины.

Беспилотники ВСУ попали под мощный удар российской армии

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно уничтожили цех по сборке и хранению ударных беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, для выполнения боевой задачи были привлечены беспилотные летательные аппараты, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, ударами были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах. По сводным данным, с начала специальной военной операции российские вооруженные силы уничтожили 669 самолетов, более 103 тысяч беспилотников, свыше 26 тысяч танков и 639 зенитных ракетных комплексов.

Будущее Зеленского на грани

Будущее президента Украины Владимира Зеленского может определиться в ближайшие дни, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он допустил, что политик может покинуть свой пост под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

«Ближайшие несколько дней будут решающими в рамках американо-украинского переговорного трека. Здесь, что называется, хорошего сценария для украинских лоббистов мы не видим. Сценарий только негативный, и даже если им удастся в очередной раз затянуть переговорный процесс, долгосрочно для них это негативно, потому что они на текущий момент проигрывают на поле боя, а их европейские союзники не способны предоставить достаточно военных и финансовых рычагов для того, чтобы переломить эту ситуацию в свою пользу», — высказался Дудаков.

Он отметил, что по вопросу территорий Зеленскому крайне сложно идти на компромиссы, а давление со стороны американцев весьма значительно. По словам политолога, если в ближайшее время не удастся достичь существенных успехов, можно ожидать активизации антикоррупционной кампании против администрации президента Украины.

