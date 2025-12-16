Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:50

На Западе объяснили, почему Трамп не прав насчет позиции России по Украине

Журналист Боуз: позиция России насчет переговоров по Украине остается неизменной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. Так он прокомментировал недавние слова американского президента Дональда Трампа о возможной эволюции позиций сторон в ходе переговоров.

По мнению журналиста, официальная российская точка зрения не претерпела никаких изменений. Боуз подчеркнул, что Москва последовательно отказывается принимать любые предложения, за исключением сценария, предполагающего долгосрочное и комплексное решение украинского кризиса.

На самом деле позиция России нисколько не изменилась, — констатировал Боуз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ход переговоров по урегулированию кризиса, заявил, что Россия хочет остановить конфликт на Украине и гарантировать мир в Европе. Но, по его словам, Москва не готова участвовать в подмене выхода на сделку сиюминутными решениями.

Прежде Песков заявил, что в Кремле пока не видели текст совместного заявления лидеров Евросоюза, в котором они описали свое видение гарантий безопасности Украине. Представитель Кремля отказался комментировать газетные сообщения на эту тему.

Россия
Украина
переговоры
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
От цифровой модели к реальному дому: как ТИМ повышает качество жилья
Появились новые данные о состоянии больного раком Алдонина
Эксперт рассказал, почему государство повышает утильсбор на авто
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.