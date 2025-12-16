На Западе объяснили, почему Трамп не прав насчет позиции России по Украине

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. Так он прокомментировал недавние слова американского президента Дональда Трампа о возможной эволюции позиций сторон в ходе переговоров.

По мнению журналиста, официальная российская точка зрения не претерпела никаких изменений. Боуз подчеркнул, что Москва последовательно отказывается принимать любые предложения, за исключением сценария, предполагающего долгосрочное и комплексное решение украинского кризиса.

На самом деле позиция России нисколько не изменилась, — констатировал Боуз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ход переговоров по урегулированию кризиса, заявил, что Россия хочет остановить конфликт на Украине и гарантировать мир в Европе. Но, по его словам, Москва не готова участвовать в подмене выхода на сделку сиюминутными решениями.

Прежде Песков заявил, что в Кремле пока не видели текст совместного заявления лидеров Евросоюза, в котором они описали свое видение гарантий безопасности Украине. Представитель Кремля отказался комментировать газетные сообщения на эту тему.