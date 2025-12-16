В Госдуме придумали, как обезопасить детей в школах Депутат Лантратова предложила усилить охрану в учебных учреждениях

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила в беседе с RT усилить меры безопасности, в том числе охрану, в учебных учреждениях. По ее мнению, предотвратить трагические случаи поможет профилактическая работа. Так парламентарий отреагировала на нападение 15-летнего мальчика с ножом на нескольких человек в подмосковной школе.

Конечно, нужно подумать об усилении охраны учебных заведений. Почему ученик может спокойно пройти в школу с ножом? Охрана должна понимать, как реагировать на происшествие, как задержать нападавшего и обезоружить. Справляется ли с этим один охранник? А может, лучше нанять двух человек, прошедших специальную подготовку? — призвала Лантратова.

Она добавила, что для защиты детей от деструктивного влияния важно создавать больше позитивного контента. Депутат предложила чаще вовлекать детей в добрые и правильные инициативы, а также улучшить обратную связь с их родителями.

Ранее 15-летний ученик устроил поножовщину в Успенской средней общеобразовательной школе в Одинцово. По словам очевидцев, сначала юноша набросился на охранника, а после — на учеников.