Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:54

Прокуратура выступила против выселения Долиной из ее квартиры

Рассмотрение жалобы покупательницы квартиры певицы Долиной в Москве Рассмотрение жалобы покупательницы квартиры певицы Долиной в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокуратура выступила против выселения певицы Ларисы Долиной и передачи ее квартиры Полине Лурье, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. По словам прокурора, предыдущие инстанции признали сделку недействительной, так как артистка заключала ее под влиянием заблуждения.

Оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет, — сказал прокурор.

В Верховном суде во вторник, 16 декабря, проходит заседание, где рассматривают жалобу покупательницы Лурье. В ходе заседания стало известно, что квартира, которую Долина продала под влиянием мошенников, не является ее единственным жильем.

Лурье заявила, что поведение певицы при продаже недвижимости говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. Потерпевшая указала, что ничто не говорило о якобы состоянии заблуждения.

До этого Долина пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам артистки, это единственный выход и правильное решение.

Россия
Лариса Долина
суды
заседания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
От цифровой модели к реальному дому: как ТИМ повышает качество жилья
Появились новые данные о состоянии больного раком Алдонина
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.