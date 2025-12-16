Прокуратура выступила против выселения Долиной из ее квартиры

Прокуратура выступила против выселения певицы Ларисы Долиной и передачи ее квартиры Полине Лурье, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. По словам прокурора, предыдущие инстанции признали сделку недействительной, так как артистка заключала ее под влиянием заблуждения.

Оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет, — сказал прокурор.

В Верховном суде во вторник, 16 декабря, проходит заседание, где рассматривают жалобу покупательницы Лурье. В ходе заседания стало известно, что квартира, которую Долина продала под влиянием мошенников, не является ее единственным жильем.

Лурье заявила, что поведение певицы при продаже недвижимости говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. Потерпевшая указала, что ничто не говорило о якобы состоянии заблуждения.

До этого Долина пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам артистки, это единственный выход и правильное решение.