16 декабря 2025 в 16:52

Дзюба приехал отдыхать в Северную Осетию

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Российский нападающий Артем Дзюба прибыл на отдых в Северную Осетию, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Футболиста пригласил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев, под руководством которого Дзюба выступает.

Уточняется, что спортсмен проведет отпуск в компании друзей, он уже посетил мемориальное кладбище «Город Ангелов» в Беслане. Также сообщается, что Дзюба планирует повторно приехать в республику летом.

Ранее Дзюбе попали ногой по голове в первом тайме матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу калининградцев.

Кроме того, нападающий высказывал мнение, что московский футбольный клуб «Спартак» имеет шанс завоевать чемпионский титул в России, если пригласит Станислава Черчесова на должность главного тренера. Помимо этого, он назвал Черчесова фундаментальным человеком.

До этого Дзюба повторил рекорд футболиста Сергея Семака в 19-м сезоне РПЛ. Он забил гол на 44-й минуте, счет, таким образом, стал 4:0. Он также обогнал по этому показателю Дмитрия Лоськова.

Артем Дзюба
Северная Осетия
футбол
отдых
