31 августа 2025 в 15:30

Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой

Футболисту Дзюбе попали ногой по лицу в начале матча РПЛ с «Балтикой»

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Футболисту тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе попали ногой по голове в первом тайме матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». Трансляцию вел канал «Матч ТВ». Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу калининградцев.

В начале первого тайма защитник «Балтики» Кевин Андраде промахнулся по мячу и ударил Дзюбу ногой в лицо. Форварду оказали медицинскую помощь и остановили кровотечение. Он продолжил встречу с перебинтованной головой.

Ранее стало известно, что футболист «Ростова» Умар Сако потерял сознание в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Тренер ростовчан Джонатан Альба рассказал, что когда тот пришел в себя, то не понимал, где находится. Футболист не смог продолжить игру.

До этого появилась информация, что нападающий брянского «Динамо» Кирилл Могель выбыл до конца сезона. Спортсмен порвал крестообразную связку во время сальто после гола в ворота «Оренбурга-2». Теперь у футболиста впереди операция и долгое восстановление.

