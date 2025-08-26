День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:08

Дзюба рассказал, кто мог бы привести «Спартак» к победам

Артем Дзюба заявил, что Черчесов в качестве тренера принес бы «Спартаку» победы

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» имеет шанс завоевать чемпионский титул в России, если пригласит Станислава Черчесова на должность главного тренера, заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Помимо этого, он назвал Черчесова фундаментальным человеком, передает «РБ Спорт».

Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова, — сказал Дзюба.

Он отметил, что именно Черчесов «знает, что такое выигрывать».

Лучший бомбардир в истории российского футбола также выразил удивление по поводу того, что «Спартак» лишь один раз за последние два десятилетия становился чемпионом России.

До этого Дзюба повторил рекорд футболиста Сергея Семака в 19-м сезоне РПЛ. Он забил гол на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. Он также обогнал по этому показателю Дмитрия Лоськова.

До этого Дзюба подписал новый контракт с футбольным клубом «Акрон». Игрок останется в команде еще на один сезон. Владелец клуба Павел Морозов отметил, что Артем является ключевой фигурой состава.

Артем Дзюба
Спартак
футбол
тренеры
Станислав Черчесов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, в чем «Адмирал Нахимов» является «настоящим зверем»
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.