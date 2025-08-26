Дзюба рассказал, кто мог бы привести «Спартак» к победам

Дзюба рассказал, кто мог бы привести «Спартак» к победам Артем Дзюба заявил, что Черчесов в качестве тренера принес бы «Спартаку» победы

Московский футбольный клуб «Спартак» имеет шанс завоевать чемпионский титул в России, если пригласит Станислава Черчесова на должность главного тренера, заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Помимо этого, он назвал Черчесова фундаментальным человеком, передает «РБ Спорт».

Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова, — сказал Дзюба.

Он отметил, что именно Черчесов «знает, что такое выигрывать».

Лучший бомбардир в истории российского футбола также выразил удивление по поводу того, что «Спартак» лишь один раз за последние два десятилетия становился чемпионом России.

До этого Дзюба повторил рекорд футболиста Сергея Семака в 19-м сезоне РПЛ. Он забил гол на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. Он также обогнал по этому показателю Дмитрия Лоськова.

До этого Дзюба подписал новый контракт с футбольным клубом «Акрон». Игрок останется в команде еще на один сезон. Владелец клуба Павел Морозов отметил, что Артем является ключевой фигурой состава.