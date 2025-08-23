В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы

Показ военной драмы «Ржев» режиссера Игоря Копылова состоялся в Российском культурном центре в Вашингтоне, заявила директор РКЦ Ольга Головащенко. По ее словам, которые передает ТАСС, кинопоказ открыл новый сезон мероприятий после летнего перерыва.

Мы продолжаем серию мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас кинопоказ фильма «Ржев», который снят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, — подчеркнула Головащенко.

Участниками мероприятия стали проживающие в США российские соотечественники, дипломаты посольства РФ в Вашингтоне, а также изучающие русский язык американцы. Премьера киноленты состоялась в декабре 2019 года. Сюжет военной драмы основан на реальных исторических событиях 1942–1943 годов.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Вуди Аллен приедет на Московскую международную неделю кино, которая пройдет на Кинозаводе «Москино» с 24 по 25 августа. Кроме того, участие в мероприятии примут сербский режиссер Эмир Кустурица и актер из США Марк Дакаскос.