Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 08:31

В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы

В Вашингтоне прошел показ военной драмы «Ржев» Игоря Копылова

Игорь Копылов Игорь Копылов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Показ военной драмы «Ржев» режиссера Игоря Копылова состоялся в Российском культурном центре в Вашингтоне, заявила директор РКЦ Ольга Головащенко. По ее словам, которые передает ТАСС, кинопоказ открыл новый сезон мероприятий после летнего перерыва.

Мы продолжаем серию мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас кинопоказ фильма «Ржев», который снят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, — подчеркнула Головащенко.

Участниками мероприятия стали проживающие в США российские соотечественники, дипломаты посольства РФ в Вашингтоне, а также изучающие русский язык американцы. Премьера киноленты состоялась в декабре 2019 года. Сюжет военной драмы основан на реальных исторических событиях 1942–1943 годов.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Вуди Аллен приедет на Московскую международную неделю кино, которая пройдет на Кинозаводе «Москино» с 24 по 25 августа. Кроме того, участие в мероприятии примут сербский режиссер Эмир Кустурица и актер из США Марк Дакаскос.

фильмы
США
кинопоказы
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 августа
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал об Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.