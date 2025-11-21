Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:59

Премьера фильма о проекте «Культурный десант 45/25» прошла в Москве

Фото: Пресс-служба «КА22
В Москве в кинотеатре «Октябрь» 20 ноября прошла премьера документального фильма о масштабной культурной инициативе «Культурный десант 45/25». Кинокартину снял режиссер и оператор военной кинохроники Максим Фадеев. Ленту посвятили уникальному путешествию творческой команды, в состав которой вошли известные деятели культуры и общественные деятели, по регионам России. Главным информационным партнером проекта выступил NEWS.ru.

Мало кто знает о подвигах наших ребят, потому что фильмы о них редко показывают. Наша задача — понимать происходящее, сохранять память и говорить правду о тех, кто работает и живет в условиях конфликта. Только объединяя общество, армию и власть, мы можем противостоять вызовам и укреплять наше будущее, — отметил Фадеев.

На премьеру фильма пришли депутат Госдумы Ольга Казакова, представитель Общественной палаты России Владимир Рогов, актер Аристарх Венес, блогер Лилия Абрамова и другие. Уточняется, что ключевой темой проекта «Культурный десант 45/25» стала «Год Победы. 80 лет спустя». Его организатором стало концертное агентство «КА22».

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря проведут концерт, посвященный 50-летию песни «День Победы». За последние 15 лет композиция Давида Тухманова и Владимира Харитонова собрала свыше 50 млн прослушиваний на стриминговых платформах.

