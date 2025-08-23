Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»

Акция «Ночь кино» впервые стартовала в столице Венесуэлы, объединив ценителей российского кинематографа, сообщила ТАСС атташе по культуре и образованию посольства РФ в Каракасе Александра Абрамова. По ее словам, венесуэльская публика проявляет значительный интерес к современным российским фильмам.

В Венесуэле впервые проводится акция «Ночь кино», которая реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел РФ, оператором акции выступает «Роскино», — сказала Абрамова.

На площадке представительства Россотрудничества в Каракасе состоялись показы трех картин: «Группа крови», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Российский дипломат отметила, что мероприятие началось с демонстрации видеообращения министра культуры России Ольги Любимовой.

Ранее в Российском культурном центре Вашингтона состоялся специальный показ военной драмы «Ржев» режиссера Игоря Копылова. Это мероприятие открыло новый сезон культурных событий после летнего перерыва. На кинопоказе присутствовали российские соотечественники, проживающие в США, дипломаты посольства РФ в Вашингтоне, а также американские граждане, изучающие русский язык.