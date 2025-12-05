ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 08:42

Суд арестовал директора красноярского ЦТЛ по подозрению в афере с акциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд избрал меру пресечения для директора краевого госпредприятия «Центр транспортной логистики» Андрея Августиновича, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Августинович пробудет под арестом до 27 января 2026 года.

Августинович А. М. и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц, таким образом, Августинович А. М. с группой лиц умышленно совершили действия, в результате которых причинили ущерб Красноярскому краю в размере не менее 2 млрд рублей, — добавили в ведомстве.

Предполагается, что афера была совершена при продаже акций местного аэропорта по заниженной цене, рассказал ТАСС источник в компании. По версии следствия, Августинович и другие лица вступили в сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

Ранее в ФСБ подсчитали ущерб от махинаций руководства завода ГПЗ-10 во время выполнения государственного оборонного заказа, он составил 2,2 млрд рублей. Правоохранители провели обыски на трех подшипниковых заводах: ООО «ГПЗ-10», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Установлено, что должностные лица завышали цены на продукцию для Минобороны в 3–8 раз.

мошенничество
суды
акции
меры пресечения
Красноярский край
