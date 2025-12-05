Суд арестовал директора красноярского ЦТЛ по подозрению в афере с акциями Суд арестовал директора красноярского ЦТЛ по подозрению в мошенничестве

Суд избрал меру пресечения для директора краевого госпредприятия «Центр транспортной логистики» Андрея Августиновича, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Августинович пробудет под арестом до 27 января 2026 года.

Августинович А. М. и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц, таким образом, Августинович А. М. с группой лиц умышленно совершили действия, в результате которых причинили ущерб Красноярскому краю в размере не менее 2 млрд рублей, — добавили в ведомстве.

Предполагается, что афера была совершена при продаже акций местного аэропорта по заниженной цене, рассказал ТАСС источник в компании. По версии следствия, Августинович и другие лица вступили в сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

