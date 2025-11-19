В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10 ФСБ: ущерб от мошенничества на заводе ГПЗ-10 составил 2,2 млрд рублей

Ущерб, нанесенный государству в результате завышения цен на продукцию ростовского завода ГПЗ-10 в рамках государственного оборонного заказа, составил 2,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. Эта сумма была определена по результатам государственной финансовой экспертизы, проведенной в ходе расследования уголовных дел.

Ранее сотрудники ФСБ и СК России провели обыски у руководителей и собственников трех подшипниковых заводов: ООО «ГПЗ-10», ОАО «ОК-лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Их подозревают в хищении более 1 млрд рублей из средств госзаказа. По версии следствия, должностные лица, включая собственников и начальника военного представительства Минобороны, организовали поставку продукции по ценам, завышенным в 3–8 раз.

Ранее бывший полковник Минобороны Иван Популовский получил 10 лет колонии строгого режима за взятки. Уголовное дело было заведено на фоне незаконного обогащения при выполнении гособоронзаказа. Популовский занимал должность начальника 4924-го военного представительства МО. Он отвечал за поставку кабельной продукции на сумму свыше 1,2 млрд рублей.