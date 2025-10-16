Кустурица раскрыл свое отношение к современному российскому кино

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица поделился с NEWS.ru впечатлениями от современного российского кинематографа в рамках XI Международного фестиваля «Вера и слово». По его словам, он видел не так много российских кинолент, но те, что смотрел, отличались качественной постановкой.

Видел несколько фильмов, [они были] хорошо сделаны, — сказал Кустурица.

Он также отметил, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы, вроде режиссера Никиты Михалкова. По мнению кинодеятеля, сейчас нет такого автора, «про которого можно сказать, что он один из самых больших в Европе или мире».

Ранее Кустурица заявлял, что текущая «голливудизация» российского кинематографа подойдет к концу по завершении специальной военной операции на Украине. По его мнению, этот период откроет путь для глубокого и настоящего искусства. Режиссер также призвал российских коллег обращаться к богатому наследию русской души, которую раскрыли в своих произведениях Пушкин, Достоевский, Бунин и Чехов.