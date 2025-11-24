День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:12

Кустурица отметил день рождения в кругу российских журналистов

Кустурица отметил 71-летие в этнодеревне Дрвенград вместе с журналистами

Режиссер Эмир Кустурица Режиссер Эмир Кустурица Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Известный сербский режиссер Эмир Кустурица отметил свой 71-й день рождения в своей этнодеревне Дрвенград и в кругу российских представителей и журналистов, сообщил ТАСС. Праздничная встреча совпала с проведением международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев».

Поздравительное письмо режиссеру направил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Дипломат в своем обращении подчеркнул, что Кустурица своим «трудом, талантом и многочисленными успешными проектами» вносит неоценимый вклад в «укрепление братских отношений» двух стран и пожелал режиссеру крепкого здоровья и новых творческих успехов.

Мы высоко ценим сотрудничество с Вами, и с радостью ожидаем его продолжения в будущем, — добавил посол.

Ранее режиссер заявил о планах получить российское гражданство. Кустурица пояснил, что, вероятно, это произойдет после того, как экранизирует русский роман. В настоящее время он занят работой над фильмом «Последний срок» по повести Валентина Распутина, сценарий кинокартины уже полностью готов.

Сербия
дни рождения
журналисты
режиссеры
Эмир Кустурица
