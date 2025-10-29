Известный режиссер захотел получить российское гражданство

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил ТАСС о планах получить российское гражданство. Он пояснил, что, вероятно, это произойдет после того, как экранизирует русский роман.

Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский], — сказал Кустурица.

В настоящее время режиссер занят работой над фильмом «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Как сообщил он во время творческой встречи в МГУ, сценарий кинокартины уже полностью готов.

Далее творческие планы мастера включают экранизацию романа «Лавр» Евгения Водолазкина и проект «Как я не снял „Преступление и наказание“», основанный на произведении Федора Достоевского. Известно, что в последней ленте роль самого Кустурицы исполнит номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов.

Ранее Кустурица заявил, что формирование у молодежи понимания единства России и Сербии является важным вопросом. По мнению режиссера, сейчас молодежи РФ и Сербии «нужно познакомиться».