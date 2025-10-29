Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:22

Известный режиссер захотел получить российское гражданство

Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство

Режиссер Эмир Кустурица Режиссер Эмир Кустурица Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил ТАСС о планах получить российское гражданство. Он пояснил, что, вероятно, это произойдет после того, как экранизирует русский роман.

Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский], — сказал Кустурица.

В настоящее время режиссер занят работой над фильмом «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Как сообщил он во время творческой встречи в МГУ, сценарий кинокартины уже полностью готов.

Далее творческие планы мастера включают экранизацию романа «Лавр» Евгения Водолазкина и проект «Как я не снял „Преступление и наказание“», основанный на произведении Федора Достоевского. Известно, что в последней ленте роль самого Кустурицы исполнит номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов.

Ранее Кустурица заявил, что формирование у молодежи понимания единства России и Сербии является важным вопросом. По мнению режиссера, сейчас молодежи РФ и Сербии «нужно познакомиться».

Эмир Кустурица
режиссеры
кино
гражданство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
В России раскрыли, сколько Трамп дал времени Москве на победу в СВО
«Очень важная встреча»: Песков о переговорах Путина и Алиева в Душанбе
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.