28 октября 2025 в 17:03

Кустурица назвал важную составляющую в отношениях России и Сербии

Кустурица заявил о важности формирования понимания единства России и Сербии

Эмир Кустурица Эмир Кустурица Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Формирование у молодежи понимания единства России и Сербии является важным вопросом, заявил в эфире телеканала «Россия-1» режиссер Эмир Кустурица. Кинематографист подчеркнул, что языки двух стран очень близки. По мнению Кустурицы, сейчас молодежи РФ и Сербии «нужно познакомиться».

Самое важное для меня, чтобы русские молодые люди из России поняли, какая страна – Сербия. Потому что наши языки очень близки — славяне, старославянский язык. Это все о прошлом. Что сейчас нужно? Нужно познакомиться, — подчеркнул режиссер.

Кустурица принял участие в открытии Сербского клуба на факультете Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ. Режиссер рассказал, как складывался его творческий путь, о влиянии на него русской культуры, и о новом фильме про Москву.

Ранее Кустурица анонсировал масштабный проект, посвященный русской литературе. В ближайшем будущем он планирует начать работу сразу над тремя картинами, которые основаны на произведениях классиков. Съемки пройдут как в Сербии, так и в России.

Эмир Кустурица
режиссеры
Сербия
единство
