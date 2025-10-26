Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 22:27

Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике

Кустурица экранизирует в Сербии главную книгу Распутина «Последний срок»

Эмир Кустурица Эмир Кустурица Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Режиссер Эмир Кустурица в беседе с газетой «Коммерсант» анонсировал масштабный кинопроект, посвященный русской литературе. В ближайшее время он планирует приступить к работе сразу над тремя картинами, основанными на произведениях российских авторов. Съемки будут проходить как в Сербии, так и в России.

Первой работой в этом цикле станет экранизация повести Валентина Распутина «Последний срок». Как сообщил Кустурица, производство этого фильма будет налажено в Сербии.

Следующими на очереди значатся два других знаковых романа: «Лавр» современного писателя Евгения Водолазкина и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Эти ленты будут сниматься непосредственно в России.

Ранее известный сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы, такие как Михалков. По мнению кинодеятеля, сейчас нет такого автора, «о котором можно сказать, что он один из самых больших в Европе или мире».

До этого Кустурица выразил мнение, что текущая «голливудизация» российского кинематографа подойдет к концу по завершении специальной военной операции. По его словам, этот период откроет путь для глубокого и настоящего искусства. Режиссер также призвал российских коллег обращаться к богатому наследию русской души.

