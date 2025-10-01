Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:02

Психолог рассказала, как привить ребенку любовь к классической музыке

Психолог Каталина: нужно подобрать подходящую классическую музыку для ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы привить ребенку любовь к классической музыке, нужно подобрать подходящие для него композиции, посоветовала психолог Екатерина Каталина. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что часто детей привлекают произведения с необычным ритмом или те, которые передают эмоции.

Важен темп и отсутствие резких динамических изменений, если вы, например, хотите, чтобы ребенок проще засыпал с музыкой. Если хотите привить ему именно интерес к классике, включайте разное и наблюдайте за реакцией. Детям часто нравятся «характерные» произведения с необычным ритмом, передающие эмоции, — пояснила Каталина.

Она отметила, что классическая музыка стимулирует нейронные связи, способствует развитию памяти, слуха и интеллекта. Но, предупредила психолог, композиции при этом могут передавать разные настроения. По словам специалиста, творчество Иоганна Баха и Вольфганга Моцарта может расслаблять, в то время как композиции Дмитрия Шостаковича могут возбуждать психику.

Ранее детский психолог Александра Аныкина заявила, что критика и угрозы из-за плохих оценок в школе негативно влияют на самооценку ребенка. Специалист пояснила, что негативная реакция на успеваемость детей может привести к еще большим проблемам в учебе.

дети
музыка
психологи
классика
