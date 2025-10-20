Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова Путин вспомнил, как его облили вином на юбилее Михалкова

Президент РФ Владимир Путин вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея народного артиста РСФСР режиссера Никиты Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме в эфире телеканала «Россия 1» глава государства рассказал, что один из друзей виновника торжества случайно пролил на него красное вино.

Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять, — вспомнил Путин.

Однако, как уточнил президент, данный обет так и не был исполнен, хотя мужчина и соблюдает теперь определенную меру. Российский лидер также выразил глубокое уважение к творчеству юбиляра, назвав его выдающимся мастером и классиком современного искусства.

Ранее Михалков заявлял, что в 1990-е годы в Россию везли худшие западные фильмы. По его мнению, сначала все полагали, что доступ к иностранному кинематографу будет «форточкой в свободный мир», но на деле он оказался «канализационной трубой».

Прежде сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что видел не так много современных российских кинолент, но те, что смотрел, отличались качественной постановкой. Кроме того, режиссер подчеркнул, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы вроде Никиты Михалкова.