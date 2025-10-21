Никите Михалкову — 80. Бурляев, Грамматиков, Захарова о мэтре русского кино

Сегодня, 21 октября, исполняется 80 лет актеру и кинорежиссеру Никите Михалкову. NEWS.ru рассказывает, как народный артист РСФСР чувствует себя после операции на ноге, почему считает, что его «затравили либералы», сколько, по его мнению, стоила «антимихалковская кампания», какими качествами Никиты Сергеевича особенно восхищаются его друзья и что они желают ему в день юбилея.

Как Михалков пришел в кинематограф

Народный артист России депутат Госдумы Николай Бурляев дружит с Никитой Михалковым более 60 лет. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что знакомство произошло благодаря старшему брату Михалкова: Бурляев ребенком снимался в дипломной работе студента ВГИК Андрея Кончаловского. Присутствовал на съемках и Михалков — присматривался к творческим профессиям. Ему тогда было 14 лет.

«А мне было 13. Мы подружились с Никитой. Я стал часто бывать в их доме в подмосковном поселке Николина Гора. Озорничали вместе — подростки, чего только не вытворяли. Центром семьи Михалковых была мама Андрея и Никиты — Наталья Петровна Кончаловская», — поделился Бурляев.

К юбилею актер выпустил книгу «Никита» и одноименный фильм. По мнению автора, читатели и зрители откроют для себя «совершенно нового Михалкова».

Сам Никита Сергеевич подтвердил, что увлекся кинематографом вслед за старшим братом и под его влиянием.

«Благодаря брату в нашем доме появились его друзья — Андрей Тарковский, Гена Шпаликов (и многие другие будущие звезды советского кинематографа. — NEWS.ru), которые в то время тоже находились в состоянии становления, формирования личности. И мне захотелось [быть внутри творческого процесса]», — приводятся слова Михалкова в фильме Бурляева.

Кадр из лирической комедии Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». Володя Ермаков — Алексей Локтев; Алена, продавщица пластинок, — Галина Польских; Коля — Никита Михалков (слева направо) Фото: РИА Новости

Серьезное влияние, по словам режиссера, на него также оказали родители. Михалков поделился забавной историей о начале своей армейской службы. Сопровождавший призывников сотрудник военкомата злоупотребил спиртным и потерял папку с документами.

«Я зашел в туалет и увидел — что-то красненькое валяется. Поднял, а это был мой военный билет. Искушение! Смываешь в писсуар — и уезжаешь домой: нет призывника, искать никто не станет. А мне в октябре 27 лет, и больше не призовут. Тут я вспомнил о том, что всегда говорила мне мама: „Если тебе что-то катится в руки, подумай, сколько человек из десяти от этого бы НЕ отказались. Если больше пяти, то откажись“. Я вспомнил эти слова, высушил свой военный билет, вернул его сопровождающему и уехал служить на Дальний Восток», — отметил кинорежиссер.

Он с теплотой вспоминал своего отца — детского писателя Героя Социалистического Труда Сергея Михалкова. «Отец делал очень много добра людям. И ненавидел, когда его начинали благодарить. Абсолютно его понимаю, потому что я испытываю то же самое. <…> Когда в день 90-летнего юбилея отца я заново открыл книжку его стихов, то понял, что он гениальный детский поэт. С таким взглядом на детей, вообще на мир, который может быть только у сверстников», — рассказал Михалков.

Что говорят актеры о стиле работы Михалкова

Заслуженный артист России Сергей Баталов рассказал NEWS.ru, что свою самую первую роль в кино сыграл в фильме Михалкова «Обломов». По словам собеседника, мало кто из советских режиссеров работал с артистами так, как Никита Сергеевич. А из современных режиссеров — не работает никто.

«Я сыграл микроскопическую роль, эпизод. Современные режиссеры бы за два часа сняли. А я провел на съемках две незабываемые недели. Никита Сергеевич любит, когда артист приезжает надолго, погружаясь в атмосферу. И это бесценный опыт», — отметил Баталов.

Ему самому, по его словам, в то время было 20 лет. А Михалкову — 33.

Друг юности Никиты Сергеевича кинорежиссер Владимир Грамматиков в беседе с NEWS.ru подтвердил мнение Баталова. Он добавил, что редкие режиссеры репетируют с актерами.

«Репетировал всегда Глеб Панфилов. Репетируют Кончаловский и Михалков. Современные режиссеры, увы, не репетируют. Знаешь текст — иди в кадр. А у Никиты режиссерская разработка проходит перед каждой сценой. Это тщательная работа и репетиционный труд, который, к сожалению, ушел из нашего кинематографа, и это беда», — полагает Грамматиков.

Режиссер Никита Михалков (второй слева) на съемках фильма «Родня». Киностудия «Мосфильм», 1981 год Фото: Пашвыкин /РИА Новости

Говоря о качествах характера Михалкова, собеседник вспомнил, как Никита Сергеевич недавно принял на работу в свою театральную студию Михаила Ефремова после возвращения артиста из тюрьмы по УДО. Это говорит о человечности Никиты Сергеевича, отметил его друг и коллега.

«Миша находился бы долго в рефлексии, ведь возвращаться в его ситуации очень тяжело. Никита своим приглашением как бы сказал — парень, спокойно, вот тебе место работы и моя рука. Это в первую очередь человеческий поступок, конечно», — выразил мнение Грамматиков.

Какой рекорд отца может побить Михалков

Телевизионный режиссер Виталий Максимов, который работает в киностудии Михалкова «ТриТэ» более 30 лет, в беседе с NEWS.ru напомнил, что Никиту Сергеевича знает весь мир.

Максимов пожелал ему здоровья и «побить рекорд отца, который прожил почти 100 лет». Собеседник подтвердил, что некоторое время назад Никита Сергеевич перенес операцию на ноге. Однако скрывает проблемы и держится бодро, уточнил режиссер.

Подруга семьи Никиты Михалкова директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru выразила мнение, что его успех является результатом двух составляющих — воспитания в семье и таланта.

«Те, кто смотрел его документальные фильмы, посвященные маме и отцу, заметили, с какой любовью и уважением он относится к тому, что ему было даровано через семью. Синергия таланта и знаний, навыков, традиций, которые были заложены в семье, я думаю, его питает до сих пор», — подчеркнула Захарова.

Никита Михалков Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сам Никита Михалков отметил, что скептически относится к цифре в паспорте и смерти тоже не боится. «Как этот вопрос — о страхе перед смертью — можно задавать вслух нам (людям, которые верят в Бога. — NEWS.ru)? Значит, ты жил вне веры. Если бояться чего бы то ни было — жизни или смерти — тогда вообще все теряет смысл», — резюмировал режиссер.

В 1994 году фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получил Гран-при 47-го Каннского фестиваля, а год спустя — «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Он стал одним из шести советских и российских фильмов, удостоенных этой награды.

Читайте также:

Новая роль Ефремова у Михалкова. Что известно, когда премьера, с кем играет

Ефремов увел жену, Семенова родила внебрачного сына: все о романах Табакова

«От 100 тысяч на СВО»: Прилепин о дани иноагентов, замке Галкина и смерти

Обвинения в махинациях на $8 млн, долги, романы: как живет Лариса Гузеева

Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей