Захарова назвала известного режиссера своим человеком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала режиссера Никиту Михалкова «своим человеком», передает корреспондент NEWS.ru. На закрытом показе фильма Николая Бурляева «Никита», дипломат подчеркнула многогранность и уникальность личности артиста.

Никита Михалков — это человек не просто с большой, а с огромной буквы. Это наш человек, это человек нашей страны, это человек нашего народа, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что многие представители искусства, культуры, науки и литературы такого же мнения о Михалкове. Захарова также выразила надежду, что творчеству и личности режиссера будут посвящены не только фильмы, но и качественные документальные ленты, которые станут вкладом в отечественную историю. По ее словам, загадка Михалкова заставляет многих пытаться раскрыть ее, и авторам нового фильма предстоит это сделать.

Ранее российский режиссер рассказал, что новая российская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станет своеобразным аналогом «Оскара». Однако вручать ее будет не киноакадемия, а жюри из разных стран. Премия предусматривает денежный приз за лучший фильм в размере $1 млн (81,5 млн рублей).