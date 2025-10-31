Умер режиссер культового фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» режиссер Геральд Бежанов скончался на 86-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России. Он был режиссером игрового кино, сценаристом, продюсером и актером.

Бежанов носил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и являлся кавалером ордена Дружбы. Свою карьеру он начал на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года работал режиссером-постановщиком «Мосфильма». Широкая известность пришла к нему после выхода фильма «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли. Среди его работ также значатся такие популярные фильмы, как «Где находится нофелет?», «Срочный вызов» и «Витя Глушаков — друг апачей». В 1988 году он основал и возглавил Творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ).

Ранее из жизни ушел артист и режиссер Тигран Кеосаян, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет. По словам его супруги журналистки Маргариты Симоньян, режиссер скончался ночью. Также она поблагодарила всех, кто молился за супруга все то время, что он болел.