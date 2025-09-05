Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:21

Варшавер оценил будущее Ефремова в театре «Мастерская „12“»

Глава «Ленкома» Варшавер заявил, что Ефремову будет тяжело вернуться на сцену

Марк Варшавер Марк Варшавер Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеру Михаилу Ефремову будет непросто вернуться к театральной сцене, заявил президент театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», куда взяли артиста, ему предстоит крайне сложная адаптация, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, будет не тяжело, а очень тяжело, потому что не находиться в театре столько времени и вдруг прийти, я даже не представляю. Хотя я его очень любил как артиста, — отметил он.

Варшавер назвал выдающимся актерский талант Ефремова, но подчеркнул, что не может судить о нем как о человеке, поскольку они не были близко знакомы. Он выразил надежду, что сценическое мастерство артиста может восстановиться — возможно, уже с новым жизненным опытом.

Ранее стало известно, что Ефремов проходит лечение в элитном санатории в Кисловодске после перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний. По некоторым данным, стоимость программы составляет 300 тыс. рублей. В программу лечения входят консультации врачей, ингаляции, тимьяновые ванны и массаж.

