Варшавер раскрыл правду о дорогих театральных билетах

Заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер объяснил причины высоких цен на театральные билеты, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, современные постановки требуют значительных финансовых вложений в оформление и костюмы.

Дело в том, что постановка сегодня спектакля очень дорогая. Не от того, что театр хочет наживиться или что-то заработать больше того, чем хотелось бы. Только по той причине, что все очень дорого. Чтобы был хороший спектакль, должно быть яркое оформление. Должны быть красивые костюмы, чтобы радовать, конечно, кого? Только зрителей, больше никого, — сказал Варшавер.

Артист также отметил, что во времена советского и российского актера и режиссера Марка Захарова театр был более доступным для зрителей. Текущее повышение цен обусловлено объективными экономическими причинами, а не желанием театров получить дополнительную прибыль, подчеркнул Варшавер.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в период проведения специальной военной операции публичная культурная деятельность приобретает государственную значимость, поэтому вопрос регулирования стоимости билетов в театры и на концерты является своевременным. Билеты не должны стоить по несколько сотен тысяч рублей, отметил он.