В Госдуме предложили ограничить стоимость билетов в театры и на концерты Депутат Новичков предложил ограничить стоимость билетов в театры и на концерты

В период проведения специальной военной операции публичная культурная деятельность приобретает государственную значимость, поэтому вопрос регулирования стоимости билетов в театры и на концерты является своевременным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, подход к ценообразованию должен различаться для государственных и частных учреждений. Он подчеркнул, что билеты не должны стоить по несколько сотен тысяч рублей.

Я думаю, что в период СВО любая публичная и культурная деятельность является общественно и государственно значимой. Поэтому говорить, что это чисто коммерческая деятельность по меньшей мере странно. Если мы говорим, например, о государственном учреждении культуры, то потолок цен обоснован. Что касается независимых продюсеров и артистов, то не надо пускать это на самотек. Артист должен зарабатывать достаточно, чтобы окупилась работа сотрудников и аренда площадки, но доступность концертов надо соблюдать. Билеты не должны стоить несколько сотен тысяч рублей, — высказался Новичков.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что билеты на концерт российской певицы Надежды Кадышевой за 400 тысяч рублей могут приобретать дети олигархов. По его словам, такие покупки доступны лишь тем, кто обладает значительными финансовыми возможностями и стремится быть на гребне трендов.