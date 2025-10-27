Стало известно о состоянии Збруева после выписки из больницы Варшавер: Збруев уже дома и находится в замечательной форме

Российский актер и народный артист РСФСР Александр Збруев был выписан из медицинского учреждения и в настоящее время находится дома, сообщил корреспонденту NEWS.ru заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер. Он отметил, что состояние артиста замечательное.

Уже пребывает дома, два дня как его выписали из больницы. Хочу сказать, в замечательной форме. Давайте порадуемся все вместе за этого чудного, потрясающего актера. И очень надеюсь и я, и все зрители, которые его любят, и руководство театра, что он скоро выйдет на сцену. Порадуемся давайте за него, — сказал Варшавер.

В октябре 2025 года Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации Александра Збруева из-за болей в животе. По его данным, приехавшие врачи забрали актера в больницу со спазмами в кишечнике.

Спустя время знакомая семьи Збруева заявила NEWS.ru, что его действительно госпитализировали, однако «он в порядке, с ним все нормально». Сам артист также сообщил, что серьезных проблем со здоровьем у него нет.

В начале октября жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. По ее словам, к выездным киносъемкам Боярский не готов и отказывается от них.