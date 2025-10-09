Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера

Народный артист РСФСР Александр Збруев был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает, заявила NEWS.ru знакомая семьи актера. По ее словам, точный диагноз пока неизвестен.
Пока точно не известно, что с Александром Збруевым, [что у него за болезнь]. Но так он в порядке, с ним все нормально, — высказалась знакомая семьи артиста.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По его информации, в течение нескольких дней актер мучился от боли в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики, как отметил Mash, забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.
Telegram-канал «112» ранее сообщил о госпитализации психотерапевта Анатолия Кашпировского. По данным канала, он попал в больницу из-за обострения онкологического заболевания. Как пишет «112», Кашпировскому предстоит пройти курс лучевой терапии.
В начале октября жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Она уточнила, что к выездным киносъемкам Боярский не готов и отказывается от них.