Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера NEWS.ru: Збруев был госпитализирован, но не находится в критическом состоянии

Народный артист РСФСР Александр Збруев был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает, заявила NEWS.ru знакомая семьи актера. По ее словам, точный диагноз пока неизвестен.

Пока точно не известно, что с Александром Збруевым, [что у него за болезнь]. Но так он в порядке, с ним все нормально, — высказалась знакомая семьи артиста.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По его информации, в течение нескольких дней актер мучился от боли в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики, как отметил Mash, забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.

