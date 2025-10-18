Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей

Известную актрису Наталью Варлей, известную своей ролью в комедии «Кавказская пленница», госпитализировали в одну из московских клиник. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Что известно о здоровье Натальи Варлей

В Сети появилась информация, что поводом для обращения Варлей за медицинской помощью стали сильные боли в кисти руки. По данным источников, актриса самостоятельно приехала в больницу. Там артистке была проведена срочная операция.

«Ей провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела», — отмечается в материале.

Специалисты указывают, что такие операции обычно назначают после перенесенных травм кисти или людям, чья работа связана с длительным использованием компьютера.

В настоящее время о состоянии здоровья и дальнейшем курсе восстановления актрисы не сообщается.

Как сложилась личная жизнь Варлей

Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в Констанце, Румыния, в семье капитана ВМФ. Детство провела в Мурманске, позднее она окончила цирковое, театральное и Литературный институт имени Горького.

Карьеру начала как эквилибристка, а в 1967 году прославилась ролью Нины в «Кавказской пленнице». Среди других известных фильмов — «Вий», «Гостья из будущего» и «Двенадцать стульев». Всего сыграла более 100 ролей.

Также работала на телевидении, записывала альбомы и выпустила четыре поэтических сборника.

Наталья Варлей была трижды замужем. Первый раз она обручилась с актером Николаем Бурляевым, но брак продлился один год. Вторым мужем актрисы стал ее однокурсник по театральному училищу, сын народных артистов СССР Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир. Они поженились в 1971 году, в 1972 году у пары родился сын Василий. Вскоре они развелись из-за вредных привычек мужа.

В 1985 году Варлей родила сына Александра. Имя отца ребенка она не раскрывала.

В конце 1990-х актриса вышла замуж за владельца строительной компании по имени Владимир, но вскоре брак распался. Сейчас артистка живет одна.

Как Варлей относится к СВО

Наталья Варлей поддерживает проведение специальной военной операции. В интервью актриса назвала СВО «восстановлением справедливости».

«Это — вопрос, быть нашей стране или не быть. Это — защита нашей веры», — отметила она.

Варлей призналась, что на фоне СВО разочаровалась в народной артистке СССР Алле Пугачевой и лидере группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Не хочу мусолить фамилии, это дополнительная им реклама. Ну уехали ребята и уехали, все! Алла Борисовна — замечательная певица. Одна из любимых в пору моей юности. У нее были потрясающие песни. Но это уже совершенно другая история. Я даже была дружна с Андрюшей Макаревичем, который был милым славным мальчиком. Я была на его передаче „Смак“, мы готовили капустный пирог. Сейчас для меня это другой человек. Все настолько неоднозначно», — уточнила актриса.

