Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала корреспонденту NEWS.ru, что в списке ее самых любимых фильмов есть кинокартина режиссера Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Дипломат отметила на закрытом показе фильма режиссера Николая Бурляева «Никита» о Михалкове, что в ее любимой ленте продумана каждая деталь: от сценария и актерской игры до музыки.

Все, от начала, от названия, от звездного состава, от режиссерской работы, от сценария, от кинематографической драматургии, <…> до моего личного восприятия, все мне в этом фильме нравится. И музыка <…> этот фильм ввел в наше массовое кинематографическое сознание музыку как главного героя, — поделилась Захарова.

Представитель МИД отметила, что регулярно черпает вдохновение в творчестве Михалкова. По ее словам, кино режиссера подходит для переживания разных жизненных этапов и событий.

Ранее Михалков назвал фильм «Анора» Шона Бейкера слабым с художественной точки зрения. Он также отметил, что на Западе кино оценивают как в эпоху перестройки. На фильм обращают внимание, если он «в достаточной степени негативно относится к той стране, где был сделан»., констатировал режиссер.