«Не вызывает удивления»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП

Решение Баку прекратить контакты с Европарламентом является суверенным и не вызывает удивления, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, этот орган позволяет себе хамство в отношении многих стран, в том числе Азербайджана, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, это суверенное решение Баку прекратить контакты всяческие с так называемым Европейским парламентом, удивления это решение не вызывает. Азербайджан — не единственное государство, которое сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств, — подчеркнула дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. В качестве ответного шага парламент Азербайджана уже утвердил решение о полной приостановке сотрудничества с этой структурой во всех ключевых сферах. Кроме того, Баку инициировал процедуры по выходу из состава Парламентской ассамблеи «Евронест» для защиты своих национальных интересов.