День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:49

Звезда «Солдат» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов

Актер Моховиков: качественные ремейки сериалов имеют право на существование

Иван Моховиков Иван Моховиков Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Звезда «Солдат» Иван Моховиков в беседе с KP.RU заявил, что качественные ремейки популярных сериалов имеют право на существование. По его словам, он нормально относится к такому.

Я нормально отношусь к этому процессу: если «старые проекты» перезапускаются и успешны, имеют достойный рейтинг, значит, на это есть запрос аудитории. Возможно, сказывается недостаток интересных идей. В таких случаях всегда хочется, чтобы новый проект был не хуже оригинала, — высказался Моховиков.

Он отметил, что идея о возвращении сериала «Солдаты» вызывает у него воодушевление и трепет. По словам актера, он с коллегами обсуждает возможный ремейк. При этом Моховиков подчеркнул, что пока рано говорить о таком и обстоятельства могут поменяться.

Ранее звезда сериала «Мосгаз» Андрей Смоляков рассказал, что не скучает, проживая в Израиле. Актер признался, что в этой стране ему живется комфортно, в том числе благодаря возможности говорить на русском языке.

Шоу-бизнес
актеры
сериалы
ремейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.