Звезда «Солдат» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов

Звезда «Солдат» Иван Моховиков в беседе с KP.RU заявил, что качественные ремейки популярных сериалов имеют право на существование. По его словам, он нормально относится к такому.

Я нормально отношусь к этому процессу: если «старые проекты» перезапускаются и успешны, имеют достойный рейтинг, значит, на это есть запрос аудитории. Возможно, сказывается недостаток интересных идей. В таких случаях всегда хочется, чтобы новый проект был не хуже оригинала, — высказался Моховиков.

Он отметил, что идея о возвращении сериала «Солдаты» вызывает у него воодушевление и трепет. По словам актера, он с коллегами обсуждает возможный ремейк. При этом Моховиков подчеркнул, что пока рано говорить о таком и обстоятельства могут поменяться.

