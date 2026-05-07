Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая

В ночь на 7 мая над РФ сбили порядка 350 украинских беспилотников. В Брянской области в результате атак были ранены 13 мирных жителей. В Чебоксарах школы и техникумы перевели на дистанционный режим работы. В Самаре из-за ракетной опасности приостановили движение транспорта. Жителя Ярославля задержали по подозрению в передаче Киеву информации о российских военных. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили 347 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны.

По данным оборонного ведомства, БПЛА противника ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны были сбиты над Московским регионом, Кубанью, Адыгеей, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Как ВСУ пытались атаковать юг России

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что более 30 дронов противника уничтожили в 12 районах региона. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, однако угроза ударов БПЛА сохраняется.

«Атаке подверглись Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы», — уточнил он.

В свою очередь глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА над регионом. По его словам, в станице Дондуковской дроны разрушили гараж и повредили остекление частного дома. При атаке никто не пострадал.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в районе Сириуса, Сочи и Адлера в ночь на 7 мая были слышны взрывы. По информации журналистов, силы противовоздушной обороны отражали атаку. Местные жители уточнили, что заметили вспышки со стороны Черного моря и видели беспилотники, летящие на низкой высоте. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

В Самарской области объявляли режим ракетной опасности

Утром 7 мая в Самарской области объявили о ракетной опасности и возможном приближении БПЛА. Около восьми часов утра губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил об отмене угрозы атаки ВСУ.

«Отбой ракетной опасности в Самарской области», — заявил он.

В свою очередь мэр Самары Иван Носков подчеркнул, что из-за угрозы удара ВСУ в городе приостанавливали движение наземного общественного транспорта. При этом, по его словам, метрополитен работал в штатном режиме.

Дети, находившиеся в школах и детсадах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесли на вторую, в очном формате, уточнил Носков. Он напомнил, что публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, а также последствий их применения строго запрещена.

В Чебоксарах после введения режима ракетной опасности и угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов учащиеся школ и техникумов перешли на дистанционный формат обучения, сообщил глава города Станислав Трофимов. Он призвал родителей оставлять дома детей, посещающих детсады.

Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

Как ВСУ атаковали приграничные регионы РФ

Вооруженные силы Украины применили 121 БПЛА для атак на Брянскую область, в результате чего пострадали 13 человек, включая ребенка, заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, налеты дронов отражали несколько подразделений, в том числе мобильные огневые группы БАРС.

«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.

Глава Брянской области уточнил, что в результате атак были повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

В Белгородской области украинский дрон ударил по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил тяжелые ранения.

«В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки», — уточнил Гладков.

Кроме того, в селе Черемошном Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль, ранив двоих мужчин. Им оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, лечение продолжится амбулаторно. В селе Ясные Зори в результате налетов БПЛА были повреждены КамАЗ и легковушка, в Бочковке — частный дом, в Красном Октябре — дом и инфраструктурный объект.

В селе Акулиновка Борисовского округа при атаках дронов получили повреждения ангар и четыре единицы техники на сельхозпредприятии, а в поселке Борисовка — коммерческий объект. В городе Грайвороне Грайворонского округа пострадали соцобъект, частный дом и две легковушки. Гараж и два автомобиля были уничтожены. В селе Гора-Подол был поврежден частный дом, а в Головчино — частное домовладение.

ВСУ в ночь на 7 мая атаковали Луганск дронами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По предварительным данным, в результате ударов есть пострадавшие, информация уточняется.

Высокая активность украинских ударов по Запорожской АЭС и инфраструктуре Энергодара отмечается уже третий день подряд, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Речь идет об обстрелах газораспределительной станции, жилых домов и других объектов города, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Какие еще регионы РФ пытались атаковать украинские дроны

В ночь на 7 мая во Ржеве Тверской области силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, в результате падения обломков дронов были повреждены три пятиэтажных жилых дома, пострадавших нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

«В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали», — написал он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские беспилотники также были сбиты на подлете к Москве. Так, 7 мая в 11:30 мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух дронов. Позднее градоначальник объявил о ликвидации еще одного БПЛА. С ночи число беспилотников, сбитых над столичным регионом, превысило 30. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

В Свердловской области утром 7 мая ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Денис Паслер. В регионе были введены некоторые ограничения.

«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников», — сказал он.

Telegram-каналы сообщили, что украинский беспилотник типа ФП-1 ударил по крыше жилого дома в Перми на Новосибирской улице. Как отметили журналисты, в нескольких квартирах вылетели оконные рамы. По информации Telegram-каналов, учеников ближайших школ эвакуировали в подвалы. По словам местных жителей, они слышали похожие на взрывы звуки в Индустриальном районе, на Крохалевке и в Запруде. Позже журналисты выяснили, что БПЛА ударил по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

По неподтвержденной информации, беспилотник также ударил по промышленному предприятию в Пермском крае. В регионе сбили несколько БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Россиянина подозревают в передаче Киеву сведений о бойцах ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля по подозрению в передаче Киеву информации об участниках СВО, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Мужчина связался с представителями украинских спецслужб через интернет.

«Установлено, что житель Ярославля посредством сети Интернет инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществил сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Задержанного подозревают в государственной измене. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

