Раскрыты детали одной из самых масштабных атак ВСУ на российский регион Губернатор Богомаз: ВСУ запустили 121 БПЛА по территории Брянской области

Вооруженные силы Украины с помощью 121 беспилотного летательного аппарата атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали 13 человек, заявил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам. Атаку отражали сразу несколько подразделений, в том числе мобильные огневые группы БАРС.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области <...> уничтожен 121 вражеский БПЛА самолетного типа. Работают оперативные и экстренные службы, — указал руководитель.

До этого в агрохолдинге «Мираторг» сообщили, что пожар уничтожил один из корпусов свинокомплекса компании. Крупное возгорание на предприятии в Севском районе Брянской области началось после атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать силами персонала самого объекта.

До этого Богомаз сообщил, что пять мирных жителей, включая ребенка, пострадали при целенаправленном ударе ВСУ по поселку Белая Березка. Населенный пункт обстреливался из реактивной системы залпового огня «Град».