ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском Пять человек пострадали при целенаправленном ударе ВСУ по Брянской области

Пять мирных жителей, включая ребенка, пострадали при целенаправленном ударе Вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, населенный пункт обстреливался из РСЗО «Град».

Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Глава региона отметил, что в результате атаки ВСУ были зафиксированы возгорания и повреждения многоквартирного дома, а также частных жилых домов. Он подчеркнул, что информация о последствиях и разрушениях все еще уточняется.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок.