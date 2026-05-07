В Самаре встал весь наземный общественный транспорт

Движение наземного общественного транспорта приостановили в Самаре на фоне объявленной в регионе ракетной опасности, заявил в своем канале в МАКСе глава города Иван Носков. При этом, по его словам, метрополитен работает в штатном режиме.

Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесли на вторую смену, в очном формате, уточнил Носков. Он напомнил, что публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, а также последствий их применения строго запрещена.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах перевели на дистанционный формат занятия в школах и техникумах. Как уточнил глава города Станислав Трофимов, это связано с недавно объявленной в регионе ракетной опасностью и угрозой атаки беспилотников.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 7 мая уничтожили почти 350 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны, в том числе Кубань, Адыгея, Крым, Москва и Подмосковье.