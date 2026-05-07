Удары по Украине сегодня, 7 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 7 мая, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 мая

Российские военные в ночь на 7 мая нанесли комбинированные удары по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровской области „Герани“ и „Искандер-М“ летели по Павлограду: поражена железнодорожная логистика и склады. Цели поражены в прифронтовой зоне (Сумская, Харьковская области), а также в Черниговской области. „Герани“ вчера атаковали склады на окраинах города Дубровица Ровненской области, зафиксирована вторичная детонация. Системные удары по ж/д логистике Украины привели к остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО „Укрзализныця“, сообщила пресс-служба „АрселорМиттал Кривой Рог“», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что за сутки с 6 на 7 мая зафиксировано не менее 14 ударных серий.

БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Удары идут по целым цепочкам обеспечения: железная дорога → склады → ремонт → распределение → БПЛА → переброска на фронт. Это дает сразу несколько эффектов: усложняется переброска резервов, увеличивается нагрузка на логистику, растет хаос в распределении боекомплектов и техники, приходится растягивать ПВО и ресурсы по всей стране, возрастает стоимость восстановления инфраструктуры», — сообщил подпольщик в авторском Telegram-канале.

По данным Лебедева, в Сумской области целями стали мобильные группы БПЛА, транспорт ВСУ, временные склады, узлы связи и распределения; в Днепропетровской области — транспортная логистика, железнодорожные узлы и объекты энергетики; в Одесской области — прифронтовая инфраструктура, склады и распределительные площадки; в Харьковской области — ремонтные базы, склады, пункты подготовки БПЛА; в Киевской области — инфраструктура БПЛА; в Николаевской области — логистика южного направления, склады топлива и распределительные узлы; в Полтавской области — аэродромная инфраструктура и транспортные узлы.

«Прогноз. В ближайшие дни давление, скорее всего, усилится. Основные направления: Павлоград, Сумская область, Одесское направление. Также можно ожидать новых ударов по глубинным районам, связанным с распределением техники, ремонтом и подготовкой операторов БПЛА», — предположил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

