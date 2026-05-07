Силы ПВО сбили 31 БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе МАКС. Таким образом, начиная с ночи 7 мая, число сбитых в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 31. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате новых атак украинских дронов пострадали четыре человека. Удары пришлись по селу Черемошному и городу Шебекино. В селе Черемошном беспилотник атаковал легковой автомобиль. Оба находившихся внутри мужчины получили минно-взрывные травмы.

До этого сообщалось, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.