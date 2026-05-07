Наступление ВС РФ на Сумы и Запорожье: последние новости, сводка, бои

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской и Сумской областях, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Сум, Шостки, Мирополья?

Бои и события на Запорожском направлении: обстановка на фронте

«В районе населенного пункта Веселянка на Запорожском направлении десантники новороссийского соединения уничтожили пехоту и дроны противника. В ходе ведения воздушной разведки операторами БПЛА было выявлено перемещение группы пехоты противника, которая пыталась укрыться в одном из заброшенных частных домовладений. Десантниками было принято решение нанести удар по укрытию противника. Точным попаданием FPV-дрона на оптоволокне живая сила ВСУ была полностью уничтожена. Также средствами противовоздушной обороны и расчетами БПЛА пресечена попытка применения противником ударных коптеров», — пишет военкор Андрей Руденко.

Военный блогер Олег Царев передает, что на западном фланге Запорожского направления ВСУ не оставляют попыток продвинуться в районе Приморского и Степногорска к югу от реки Конки.

«Наши бойцы бьют по логистике ВСУ. На восточном фланге бои идут на прежних рубежах в районе Гуляйпольского, Чаривного, Верхней Терсы и Воздвижевки. Там тоже наши продолжают удары по штурмовым группам, технике и ПВД ВСУ. В Энергодаре враг обстрелял здание администрации», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Великомихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Розовка, Барвиновка, Долинка, Верхняя Терса, Шевченковское и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Юрковка и Кирово Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

Бои и события на Сумском направлении: обстановка на фронте

«На Сумском направлении штурмовики ГВ „Север“ продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Ястребиного, Иволжанского, Кияницы, Могрицы, Малой Рыбицы, Храповщины, Суходола, Атинского, Бачевска, Чернацкого и села Новая Сечь. В Шосткинском районе без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА ГВ „Север“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на пятнадцати участках до 550 метров. Стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта. Враг предпринял очередную попытку просочиться в Мирополье. Штурмовая группа ВСУ была уничтожена в 2 км от населенного пункта», — отметил «Северный ветер».

Авторы канала обратили внимание, что украинские волонтеры подтверждают информацию об участии в боевых действиях в Сумской области подразделений 32-й и 54-й ОМБр.

«Личный состав данных формирований ВСУ был выведен из Донбасса на ротацию, однако вместо отпусков солдаты ВСУ отправились в Сумскую область. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки, а также в лесных массивах около Рясного наши штурмовые группы продвинулись на шести участках до 400 метров .Противник силами двух штурмовых групп ТерО предпринял попытку контратаки около Рясного. В результате комплексного огневого воздействия половина украинских националистов уничтожена, оставшиеся в живых остались истекать кровью», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области», — добавили в МО РФ.

