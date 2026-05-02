Гузеева, цвет удачи, прогнозы за 300 тысяч: как живет Василиса Володина

Астролог Василиса Володина обрела популярность благодаря работе на телевидении. Почему она покинула шоу «Давай поженимся», чем сейчас занимается?

Как прославилась Володина

Василиса Володина (настоящее имя — Елизавета Наумова) родилась 16 апреля 1974 года в Москве. После окончания школы поступила в столичный вуз на экономический факультет и параллельно обучалась в Московской академии астрологии. Получив два диплома, стала заниматься бизнес-астрологией.

Известность к Володиной пришла после съемок на телевидении. В 2006 году она создавала и вела авторскую астрологическую программу «Звездная ночь с Василисой Володиной». С 2008 по 2020 год была экспертом программы «Давай поженимся», где прогнозировала совместимость пар.

Почему Володина ушла из «Давай поженимся»

Василиса Володина покинула программу «Давай поженимся» в период коронавируса, отказавшись сниматься в студии. По словам астролога, тогда она сделала прогноз, выяснила, что у нее высокий риск болезни, и просила принимать участие в эфирах онлайн, однако ей отказали.

Володина считает, что на позицию руководства повлияло мнение заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой.

«Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Конечно, это было ее решение во многом. Она влиятельный человек, она — звезда этой программы. И это ею принятое решение. Это жизненная стратегия Ларисы: нужно держать окружающих в напряжении. Нужно, чтобы все понимали, кто тут звезда. Только один человек в программе может быть на особенных условиях. И это она», — заявила астролог.

Астролог Василиса Володина Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Гузеева в интервью Лауре Джугелии призналась, что считает, что Володина, отказавшись сниматься в студии, поступила неправильно. Особенно артистку возмутили слова астролога о том, что съемочная команда шла на работу ради гонораров.

«То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, низко, неправильно», — сказала Гузеева.

Что известно о личной жизни Володиной

Василиса Володина состоит в браке с Сергеем Володиным. Со своим супругом она познакомилась, когда составила ему гороскоп по просьбе друга и отметила для себя, что смогла бы выйти за него замуж.

Мужчина занимался логистикой, но позднее стал помогать супруге в ее работе. Пара воспитывает дочь Викторию и сына Вячеслава.

Чем сейчас занимается Володина

Василиса Володина продолжает заниматься астрологией и называет себя «самым известным астрологом страны». По данным KP.RU, стоимость ее консультаций варьируется от 160 до 300 тыс. рублей.

Также астролог ведет личный блог, где делится общими прогнозами. В частности, на днях Володина рассказала, что на следующей неделе, с 4 по 10 мая, удачу женщинам будет приносить синий цвет и его оттенки.

