Атака ВСУ на микроавтобус в Белгородской области обернулась трагедией

07 мая 2026 в 09:48

ВСУ атаковали дроном микроавтобус с людьми в Белгородской области

В Белгородской области украинский дрон атаковал служебный микроавтобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара погибла женщина, а мужчина получил тяжелые травмы.

В селе Вознесеновка вражеский дрон целенаправленно ударил по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате атаки погибла женщина. <...> Кроме того, тяжелые ранения получил мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки, — говорится в сообщении.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 7 мая над 12 районами региона были сбиты более 30 украинских дронов. По предварительным данным, жертв и раненых нет, однако угроза беспилотных атак сохраняется.

Кроме того, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в соцсетях, что силы ПВО уничтожили два беспилотника, направлявшихся к городу. Глава региона не уточнил информацию о разрушениях и пострадавших.

