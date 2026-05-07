Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка

Защищающий участников СВО юрист Виталий Трофин бесследно пропал, заявила NEWS.ru руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова. По ее словам, перед исчезновением он позвонил и в слезах рассказал, что его избивают и требуют деньги.

Виталий позвонил вчера вечером и, рыдая, сказал, что его вывезли за пределы Москвы неизвестные ему лица, уже шесть часов удерживают, избивают и требуют деньги, нанесли удар ножом по ноге, — подчеркнула Архипова.

По словам главы ассоциации, Трофину могли сломать ребра и отнять телефон, поскольку он уже недоступен. Архипова добавила, что пыталась дозвониться всю ночь.

Архипова также отметила, что, согласно данным из соцсетей Трофина, с ним связался мужчина по имени Алексей, который в почтовой переписке представлялся как Алексей Гервальд. Со слов Трофина, он узнал, что этот человек занимался вымогательством денег у бойцов СВО и их родственников.

Кроме того, Архипова сообщила, что подала заявление в СК, полицию и военную прокуратуру. Она попросила всех, кому известно о нахождении Трофина, связаться с ассоциацией.

Ранее бывший следователь СК России, ветеран боевых действий и участник СВО Василий Козлов заявил, что среди версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова под Кемерово следует рассматривать несчастный случай, а также бытовую ссору. В Юрге протекает река Томь, в которой, предположительно, он утонул, а ее течение идет в направлении Томской области. Как правило, утонувших людей находят именно там.