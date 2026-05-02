02 мая 2026 в 12:45

Появились две новые версии пропажи Героя России в Кемеровской области

Экс-следователь Козлов: Герой России Асылханов мог пропасть после бытовой ссоры

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Среди версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской области следует рассматривать несчастный случай, а также бытовую ссору, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, ветеран боевых действий и участник СВО Василий Козлов. Он пояснил, что в Юрге протекает река Томь. Ее течение идет в направлении Томской области. Как правило, утонувших людей находят именно там.

В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему, — заявил экс-следователь.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов выразил мнение, что Асылханов с высокой вероятностью жив. Сыщик отверг версии, связанные с криминалом или возможной причастностью украинских спецслужб. Проанализировав поведение военнослужащего, Аббасов также усомнился в предположениях о внезапном приступе ПТСР.

Супруга Асылханова Валерия рассказала, что в день исчезновения в Кемеровской области Героя России видели садящимся в автомобиль. Опознать транспортное средство пока не удалось. Ситуацию взяли на особый контроль силовые структуры.

