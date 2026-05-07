Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу Bild: 64-летний пастор насиловал подростка и платил за это его отцу в Германии

В Германии перед судом предстал 64-летний пастор, которого обвиняют в сексуальном насилии над 15-летним подростком, сообщает издание Bild. По данным следствия, мужчина неоднократно совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетнего при содействии его отца.

Утверждается, что родитель якобы «продал» сына священнику за €2800 (246 тыс. рублей). Первая встреча обвиняемого с жертвой произошла в марте 2022 года в пасторском доме в районе Гамбурга Оксенвердер. Тогда обсуждалась конфирмация мальчика, после чего и случился первый эпизод насилия.

Позднее, как следует из материалов уголовного дела, священник вновь надругался над подростком на парковке, заплатив ему €500 (44 тыс. рублей). Третий эпизод имел место 30 апреля 2022 года в отеле. Тогда мужчина отдал жертве €2800 (176 тыс. рублей).

Обвиняемый отказался давать показания. В ближайшее время в суд должен явиться потерпевший. 48-летнего отца подростка в свое время приговорили к двум годам лишения свободы условно за принуждение сына к занятиям проституцией. Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку и осужденный, и прокуратура подали апелляцию.

