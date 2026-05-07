День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:04

Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу

Bild: 64-летний пастор насиловал подростка и платил за это его отцу в Германии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Германии перед судом предстал 64-летний пастор, которого обвиняют в сексуальном насилии над 15-летним подростком, сообщает издание Bild. По данным следствия, мужчина неоднократно совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетнего при содействии его отца.

Утверждается, что родитель якобы «продал» сына священнику за €2800 (246 тыс. рублей). Первая встреча обвиняемого с жертвой произошла в марте 2022 года в пасторском доме в районе Гамбурга Оксенвердер. Тогда обсуждалась конфирмация мальчика, после чего и случился первый эпизод насилия.

Позднее, как следует из материалов уголовного дела, священник вновь надругался над подростком на парковке, заплатив ему €500 (44 тыс. рублей). Третий эпизод имел место 30 апреля 2022 года в отеле. Тогда мужчина отдал жертве €2800 (176 тыс. рублей).

Обвиняемый отказался давать показания. В ближайшее время в суд должен явиться потерпевший. 48-летнего отца подростка в свое время приговорили к двум годам лишения свободы условно за принуждение сына к занятиям проституцией. Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку и осужденный, и прокуратура подали апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Советске Калининградской области пенсионер предстал перед судом за демонстрацию полового органа 10-летней девочке. За совершенное преступление мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Европа
Германия
педофилы
насилие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.