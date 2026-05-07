«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая

Захарова призналась, что у нее наворачиваются слезы от фразы «Говорит Москва!»

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге призналась, что у нее наворачиваются слезы от легендарной заставки советского радио, начинающейся со слов «Внимание! Говорит Москва!». Она отметила, что эта фраза всегда пробирает ее до мурашек, передает корреспондент NEWS.ru. 7 мая в России отмечают День радио.

«Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!» — от этой фразы до сих пор, правда, пробирают мурашки и наворачиваются слезы, скажу вам честно, — поделилась она.

Захарова также вспомнила легендарного диктора Исаака Левитана, чей уникальный тембр стал голосом Советского Союза в самые переломные моменты. Именно его голосом страна услышала сообщение о нападении фашистской Германии, долгожданную весть о Дне Победы и историческое известие о полете Юрия Гагарина в космос.

Ранее Захарова заявила, что запрет немецких властей на символику Победы в Берлине 8–9 мая является кощунственным, лицемерным и мерзким поступком. По ее мнению, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его администрации опозорили тех, кто стремится увековечить память немецких борцов с фашизмом, жертвовавших своими жизнями.

