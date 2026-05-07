Визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван показал армянскому народу, какую судьбу ему готовит Евросоюз, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, армянам показали «брюссельского выкормыша», который олицетворяет то, что ЕС делает с «молодыми демократиями».

Именно приезд Зеленского в Ереван показал гражданам Армении то будущее, которое для них уготовил Европейский союз. <...> Это настоящий подарок. Показать армянскому народу брюссельского выкормыша, который стал воплощением того, что ЕС делает с так называемыми молодыми демократиями, — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Армения включена в планы милитаризации Европы, и ее тоже собираются подтягивать к «еэсовским фронтам». Представитель МИД напомнила, что во время визита в Ереван Зеленский также поднимал тему новых антироссийских ограничений.

Ранее Захарова сообщила, что руководство Армении никак не отреагировало на выступление Зеленского во время саммита в Ереване. Дипломат уточнила, что «никто не одернул» его за угрозы атаки на Москву в День Победы, где будут ветераны Великой Отечественной войны.