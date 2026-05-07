День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:41

«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению

Захарова: визит Зеленского в Ереван показал, какое будущее ЕС готовит Армении

Владимир Зеленский и Никол Пашинян Владимир Зеленский и Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван показал армянскому народу, какую судьбу ему готовит Евросоюз, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, армянам показали «брюссельского выкормыша», который олицетворяет то, что ЕС делает с «молодыми демократиями».

Именно приезд Зеленского в Ереван показал гражданам Армении то будущее, которое для них уготовил Европейский союз. <...> Это настоящий подарок. Показать армянскому народу брюссельского выкормыша, который стал воплощением того, что ЕС делает с так называемыми молодыми демократиями, — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Армения включена в планы милитаризации Европы, и ее тоже собираются подтягивать к «еэсовским фронтам». Представитель МИД напомнила, что во время визита в Ереван Зеленский также поднимал тему новых антироссийских ограничений.

Ранее Захарова сообщила, что руководство Армении никак не отреагировало на выступление Зеленского во время саммита в Ереване. Дипломат уточнила, что «никто не одернул» его за угрозы атаки на Москву в День Победы, где будут ветераны Великой Отечественной войны.

Власть
Мария Захарова
Владимир Зеленский
Армения
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Ростехе» создали новейший дрон, который способен поразить любые цели
В Совфеде жестко ответили на разгромные планы Евросоюза в отношении России
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.