07 мая 2026 в 09:09

Захарова раскрыла, кто финансирует террористов в Киеве

Захарова обвинила Евросоюз в финансировании террористов в Киеве

Фото: МИД РФ
Евросоюз финансирует террористов в Киеве, заявила в комментарии РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, страны ЕС нарушают собственное законодательство, запрещающее спонсирование терроризма в любых формах.

Согласно законодательству стран Европейского союза… спонсирование терроризма в любом виде запрещено. Так что же они делают? Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным, — сказала Захарова.

Она напомнила, что МИД РФ во время еженедельных брифингов публикует данные о числе российских детей, погибших в результате действий украинской стороны. Захарова заявила, что исполнители терактов получают финансирование, вооружение и оборудование от Киева, который, по ее словам, обеспечивается поддержкой стран Западной Европы. При этом западные государства оказывают поддержку террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно, подчеркнула она.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по городу Джанкою погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

