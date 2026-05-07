Политолог ответил, сумеет ли Украина погасить миллиардный долг перед Китаем

Президент Украины Владимир Зеленский попросит Евросоюз погасить долги Киева перед Пекином, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, обращение к западным союзникам — единственный выход для украинского политика в сложившейся ситуации.

Я в целом не понимаю, зачем давать в долг стране, которая вообще не платежеспособна. Украина — полностью содержится на деньги других государств. И абсолютно очевидно, что ничего Киев Пекину выплачивать не будет. У Украины нет таких средств сейчас. Только если какой-то большой меценат в лице ЕС или США этот долг хотя бы частично выплатит напрямую китайцам. Другого варианта для Зеленского нет. Будет, вероятно, сейчас он эти деньги вымаливать. Но большой вопрос, захочет ли кто-то безвозмездно отдавать средства за кого-то другого своему геополитическому сопернику, — высказался Перенджиев.

Ранее Китай отказал Украине в предоставлении отсрочки по выплате задолженности в размере $30,8 млрд. Зеленский через посла в КНР попросил Пекин продлить срок погашения долга и облегчить долговое бремя, сославшись на финансовые трудности.