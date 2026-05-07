Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень

В Москву и Московскую область завтра, 8 мая, придут «черемуховые» холода, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 8 мая

По словам Евгения Тишковца, 8 мая в Москве ожидаются ливни и ночные грозы.

«Сегодня в течение дня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, вечером пройдет ливень интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный, прогремят грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха — от +25 до +28 градусов, это будет самый теплый день с начала года. На этом „тест“ на временное пятидневное „метеорологическое“ лето будет завершен и дальше — на несколько суток в Центральную Россию придут „черемуховые“ холода. В пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись ливнем и ночной грозой, температура воздуха ощутимо понизится и не превысит +13–18 градусов», — рассказал он.

По данным метеорологических центров, 8 мая холодный атмосферный фронт достигнет российской столицы и начнет определять погоду на все ближайшие дни. Синоптики предупреждают о дождливой и нестабильной погоде. Ночью ожидаются небольшие, а местами и умеренные дожди при температуре от +7 до +11 градусов в Москве и от +7 до +10 градусов по области. Днем характер погоды не улучшится. Небо будет облачным, пройдут дожди, а в отдельных районах могут прогреметь и грозы. Дневная температура будет заметно ниже, чем в предыдущие дни. В столице воздух прогреется до +15 градусов, по области — до +17. Порывы ветра во время грозы будут усиливаться до 15 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 8 мая фон дневной температуры начнет плавно повышаться.

«Фон дневной температуры с пятницы, 8 мая, повышается, но жарко не будет, максимальные температуры по области в этот период достигнут +12–17 градусов, а повышение будет плавным к 11 мая. Но надо отметить и холодные ночи по области: так как воздушная масса над нашим регионом прохладная, а ясного неба будет достаточно в течение всего периода, то понижение в ночные часы будет до нуля градусов, а по северу области практически каждую ночь вероятны отрицательные температуры до −3 градусов», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 мая в Северной столице в дневные часы ожидаются осадки в виде дождя.

«8 мая будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура днем — от +15 до +17 градусов. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

